Addio a Carl Reiner, leggenda della commedia

(ANSA) - NEW YORK, 30 GIU - Addio a Carl Reiner. L'attore comico, sceneggiatore, produttore televisivo, regista, commediografo e scrittore originario del Bronx a New York, è morto a 98 anni nella sua casa di Beverly Hills per cause naturali.

Reiner, padre dell'attore Rob Reiner, ha vinto un numero record di nove Grammy in circa 70 anni di carriera ed il suo maggior successo è stato il The Dick Van Dyke Show, la sitcom in 158 episodi trasmessi per la prima volta nel corso di 5 stagioni dal 1961 al 1966. E' incentrata sulle vicende di Rob Petrie, sceneggiatore di uno show televisivo prodotto a Manhattan.

Tra i suoi ruoli più cari al pubblico negli ultimi anni quello di Saul in Ocean's Eleven e nei relativi sequel. (ANSA).