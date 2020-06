Gualtieri, proroga Cig-blocco licenziamenti, poi selettivi

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - "Dovremo prolungare blocco dei licenziamenti e cassa integrazione" e "renderli gradualmente più selettivi per sostenere integralmente i settori più in difficoltà e fornire gli incentivi giusti per ripartire". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ospite di 'In onda' su La7 spiegando che ancora una decisione non è stata presa e che domani il governo avrà "un incontro importante" anche su questi temi. (ANSA).