Fisco: oggi in Gazzetta rinvio scadenze 30 giugno

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Arriva oggi in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che proroga dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (Isa), compresi quelli aderenti al regime forfetario. Lo ha comunicato in commissione Bilancio alla Camera il viceministro del'Economia, Antonio Misiani, rispondendo a una sollecitazione delle opposizioni. (ANSA).