Coronavirus:Grecia, voli da Gb e Svezia vietati fino al 15/7

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - La Grecia ha deciso di vietare fino al 15 luglio i voli dalla Gran Bretagna e dalla Svezia, due Paesi considerati ancora a rischio coronavirus. Lo riporta la Athens news agency.

Dal 1 luglio saranno invece riaperte le frontiere ad altri Paesi europei e non sui quali però i 27 membri dell'Ue non hanno ancora trovato un accordo. Per tutti coloro che vorranno recarsi in Grecia sarà comunque obbligatorio compilare un questionario, nel quale si indicano anche le date e l'indirizzo del soggiorno, almeno 48 ore prima dell'arrivo. (ANSA).