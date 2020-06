Usa: sparatoria in California, due morti

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Almeno due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferire ieri nel corso di una sparatoria in un centro di distribuzione della catena di negozi al dettaglio Walmart a Red Bluff, in California. Secondo quanto riporta la Cnn, la sparatoria è avvenuta verso le 15:30 ora locale (le 0:30 di oggi in Italia).

Secondo alcuni testimoni oculari a sparare è stato un uomo armato di un fucile semiautomatico. L'uomo è arrivato in auto, ha fatto quattro volte il giro del parcheggio e dopo essersi schiantato contro il centro con la propria auto è entrato nella struttura ed ha aperto il fuoco.

L'omicida è stato poi colpito dalla polizia ed è morto in ospedale. Non si conosce ancora il motivo dell'attacco. (ANSA).