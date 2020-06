Salvini,vince c.destra unito grazie a Lega

(ANSA) - PORTO RECANATI (MACERATA), 27 GIU - "Stavolta vinciamo perché grazie alla Lega il centrodestra è unito, la sinistra è divisa". Lo ha detto Matteo Salvini rispondendo alle domande dei giornalisti sugli indugi nella scelta del candidato presidente della Regione Marche, indicato alla fine nel deputato di Fdi Francesco Acquaroli. "Il centrodestra è unito - ha ribadito - e a settembre si vince, nelle Marche e non solo nelle Marche. Ci crediamo e, rispetto a 5 anni fa, ila Lega è molto più presente, più forte e più organizzata. E - ha insistiyo - se devo scommettere mille lire o un euro il primo partito nelle Marche, grazie al voto dei marchigiani, sarà la Lega. Sono contento - ha concluso - perché abbiamo unito quello che 5 anni fa altri avevano diviso". Quanto alla situazione sul fronte opposto, ha fatto notareche "il fatto che la sinistra non abbia neanche riconfermato il governatore uscente vuol dire che anche loro si vergognano di quello che ha fatto in questi cinque anni" (ANSA).