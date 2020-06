Cultura: commissaria Gabriel, è un valore, pari a 4% pil Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 27 GIU - "Dobbiamo cooperare per vedere come mobilitare altri strumenti a supporto del settore creativo.

Dobbiamo continuare a ricordare come la cultura sia un valore che deve essere preservato a tutti i costi", grazie al "suo ruolo importante nel costruire la resilienza della nostra società" e al "suo forte contributo economico" con "milioni di posti di lavoro" e che corrisponde a "quasi il 4% del Pil in Ue". Lo ha affermato la commissaria per la Cultura Mariya Gabriel intervenendo ad un dibattito organizzato dalla piattaforma Ue per il settore culturale Creative Flip sulle misure a sostegno del settore culturale.

"La nostra richiesta al Consiglio e alla Commissione Europea è chiara: almeno il 2% dei fondi per la ripresa economica Ue siano destinati a misure per il settore culturale", ha aggiunto Sabine Verheyen, presidente della commissione Cultura del Parlamento Ue, intervenendo al forum.

Nel corso del dibattito si è ricordato che in questi mesi di pandemia diversi settori, come ad esempio i media e l'audiovisivo, hanno subito fino all'80% dei cali del settore pubblicitario. "L'audiovisivo necessita il supporto Ue per la ripresa post Covid-19 per garantire la visibilità delle opere audiovisive e sostenere la coproduzione, che è l'essenza del cinema europeo", ha sottolineato Pauline Durand-Vialle, ceo della Federazione Ue dei direttori del cinema. (ANSA).