Coronavirus: Argentina, lockdown inasprito a Buenos Aires

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Il presidente argentino Alberto Fernández ha annunciato che la regione che include Buenos Aires e la sua provincia tornerà ad una fase rigida di isolamento sociale preventivo e obbligatorio fra l'1 ed il 17 luglio per affrontare la pandemia di coronavirus.

"Attualmente - ha spiegato Fernández in una conferenza stampa insieme ai governatori di Buenos Aires e della provincia, Horacio Rodríguez Larreta e Axel Kicillof - il 97% dei casi che si rilevano in Argentina si trovano nella regione metropolitana della capitale, mentre negli ultimi 20 giorni i contagi sono cresciuti del 147% e i morti del 95%".

Il capo dello Stato ha quindi sottolineato: "Buenos Aires e la sua provincia stanno contagiando il resto del Paese, per questo bisogna isolarle". Le restrizioni riguarderanno trasporti, esercizi commerciali, circolazione urbana e persone anziane, con eccezioni però per 24 settori essenziali.

Nel Paese 472 persone sono attualmente ricoverate in unità di terapia intensiva con diagnosi di infezione da coronavirus, dato che evidenzia un aumento del 29% dei ricoveri in queste unità rispetto a una settimana fa. Secondo le statistiche fornite dalla Johns Hopkins University, l'Argentina registra ad oggi 55.343 casi di coronavirus, inclusi 1.184 morti. (ANSA).