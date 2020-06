Cinema: slitta ancora in Usa l'uscita in sala di Mulan

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Dopo Tenet di Christopher Nolan anche Mulan slitta. Disney in Usa rivede l'uscita in sala dell'atteso film live action, così come ha fatto un giorno fa Warner Bros.

Il cinema non è ancora pronto alla ripartenza vera in sala? La domanda è d'obbligo dopo la doppia doccia fredda Tenet-Mulan, i due film 'salvifici', a detta degli esperti globali, per il ritorno del pubblico nel chiuso delle sale dopo il lockdown. E' la terza volta che Mulan slitta: ora è stata fissata al 21 agosto (prima era il 24 luglio). Date americane, si attende l'effetto domino sull'uscita italiana. (ANSA).