Warner rinvia ancora, Tenet in Usa esce il 12 agosto

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Warner Bros. ha nuovamente rinviato la data di uscita del "Tenet" di Christopher Nolan. È il secondo posticipo del tanto atteso film considerato il titolo più importante per la riscossa delle sale cinematografiche dopo le chiusure per la pandemia. In Usa era inizialmente previsto per arrivare nelle sale il 17 luglio, ma è stato successivamente rinviato al 31 luglio. Ora, uscirà il 12 agosto.

In Italia, dieci giorni fa, con il plauso degli esercenti dell'Anec, era stata data come giornata di uscita il 3 agosto ma l'anticipo su quella che ora è la nuova data americana è piuttosto difficile. Al momento Warner Bros Italia non ha dato comunicazione. Costato circa 200 milioni di dollari il film vede protagonista John David Washington oltre a Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, con Michael Caine e Kenneth Branagh. (ANSA).