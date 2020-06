Vitalizi:Fi,non accettiamo lezioni, delibera scritta male

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Non accettiamo lezioni: i vitalizi sono stati aboliti nel 2012 dal centrodestra. Forza Italia lavora da sempre per avere un sistema politico e istituzionale meno costoso e più efficiente.

È comprensibile che chi si ritiene danneggiato da una delibera scritta male provi ad aprire un contenzioso, ma non è certo questo il momento storico ed economico per farlo". Lo precisano fonti di Forza Italia.

"Oggi più che mai - proseguono - al contrario, e' necessario sostenere chi si trova in difficoltà e lo dimostrano le iniziative appena messe in campo dai parlamentari che hanno contribuito all'acquisto di macchinari per curare i malati di Covid, quella dei coordinamenti regionali che hanno acquistato e distribuito pacchi alimentari alle famiglie povere o, prima, la decisione di Antonio Tajani, vicepresidente di Fi, di rinunciare a mezzo milione di euro di buonuscita da commissario europeo e all'indennità mensile da presidente del Parlamento europeo.

Siamo impegnati per far avere ai lavoratori che non l'hanno avuta nonostante le promesse del governo la cassa integrazione, a sostenere settori in crisi come quello del turismo o dell'edilizia: non c'è tempo da perdere per parlare di vitalizi e di decisioni già prese". (ANSA).