Scuola:Zingaretti,ora risposte chiare e regole certe

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Ora risposte chiare, regole certe e condivise. L'Italia ha bisogno della scuola". Così in un post su fb il segretario pd Nicola Zingaretti.

Per "rispondere con concretezza ai bisogni" sulla scuola per il leader dem serve "accompagnare scuole ed Enti Locali con poche, ma chiare regole per suddividere responsabilità e garantire la sicurezza; un'alleanza forte fra Scuola e Territorio; un ingente investimento sul personale scolastico: organico aggiuntivo di docenti e personale amministrativo; la predisposizione di contesti di apprendimento secondo le diverse fasce di età con l'individuazione di spazi nuovi: teatri, musei, luoghi adeguati dove creare veri ed organici progetti di apprendimento". (ANSA).