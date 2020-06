Salvini, nei prossimi giorni nuovi ingressi da M5S

(ANSA) - BARI, 26 GIU - "Nei prossimi giorni nella Lega ci saranno diversi ingressi di persone specchiate, che porteranno il loro valore aggiunto, arriveranno dai 5 Stelle ma non solo".

Lo ha annunciato il leader della Lega, Matteo Salvini, a Bari dove stamani ha lanciato la campagna elettorale per le Regionali in Puglia e presentato il programma del Carroccio. (ANSA).