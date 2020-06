Gemelli di Ernia debutta in vetta alla hit parade

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Ad una settimana dalla sua uscita, l'album Gemelli di Ernia, conquista la vetta della classifica Fimi - Top of the music sia tra gli album che nei vinili. Voce tra le più interessanti della nuova generazione - la penna del 26enne cantautore milanese, all'anagrafe Matteo Professione, è in grado di spaziare tra rap e testi di diverso spessore, con una vena pop e contemporanea. Il suo nuovo lavoro rispecchia la sua ecletticità. Assieme a Ernia c'è il meglio della scena rap italiana: oltre a Tedua, Rkomi, Lazza e Shiva, figurano anche Luché, Fabri Fibra e Madame, chiamati in causa per parlare della fine di un'amicizia (Pensavo di ucciderti), per un classico banger di ispirazione West Coast (Non me ne frega un cazzo) e per raccontare il disagio e l'inadeguatezza che a tutti noi capita di sperimentare (Fuoriluogo). Le produzioni di collaboratori storici di Ernia come Marz e Zef, che curano buona parte dei beat, e la partecipazione eccezionale di nomi come Sick Luke, D-Ross, Startuffo e Don Joe.

Dalla vetta scende al secondo posto della hit, Vita Vera Mixatape: Aspettando la Divina Commedia, terzo mixtape di Tedua, pubblicato il 5 giugno ad anticipare e in sostituzione dell'album non più uscito a causa della pandemia.

Terza posizione per un'altra new entry: Musica da giostra Vol.7, compilation di "Artisti vari2 uscita in ritardo a causa della quarantena: 21 tracce inedite con le voci tra gli altri di Cristina D'avena & Amedeo Preziosi, Carolina Marquez e Ludwig. Debutta in quarta posizione l'album di Bob Dylan, primo disco di inediti, addirittura doppio, in otto anni, si intitola Rough and Rowdy Ways, probabilmente un riferimento all'lp del capostipite del country Jimmie Rodgers, My Rough and Rowdy Ways - in italiano traducibile più o meno come 'Maniere ruvide e turbolente'.

Perde tre posizioni e si ferma al quinto gradino Dna di Ghali.

In testa ai singoli più scaricati c'è Mediterranea di Irama. (ANSA).