Coronavirus: Usa, 37.077 nuovi casi in 24 ore

(ANSA) - NEW YORK, 26 GIU - Balzo dei casi di coronavirus negli Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 37.077 con 692 morti, secondo i dati dei Centers for Disese Control and Prevention americani.

I dati della Johns Hopkins University indicano che negli Usa si registrano ora 2.422.299 contagi e 124.410 morti. (ANSA).