Coronavirus: Turchia, mini-coprifuoco nel weekend

(ANSA) - ISTANBUL, 26 GIU - Un mini-coprifuoco verrà imposto questo fine settimana in Turchia in coincidenza con gli esami nazionali per l'accesso alle facoltà universitarie (Yks). Il lockdown, da cui sono esclusi gli studenti che dovranno sostenere le prove ed eventuali accompagnatori, sarà in vigore dalle 9 alle 15 di domani e dalle 9:30 alle 18:30 di domenica.

Dalle restrizioni sono esentate anche diverse categorie di lavoratori essenziali.

Il ministro della Salute turco, Fahrettin Koca, ha escluso l'imposizione di ulteriori restrizioni generalizzate legate alla pandemia di coronavirus, spiegando che potrebbero invece essere messe in isolamento zone specifiche ritenute a rischio. Da aprile a inizio giugno, il governo di Recep Tayyip Erdogan ha imposto lockdown limitati ai fine settimana e ai giorni festivi.

La Turchia sta ora cercando di dare l'immagine di un Paese sicuro per rilanciare il turismo. Secondo il ministero della Salute, i contagi totali sono oltre 193 mila e le vittime 5.046, con oltre 165mila persone guarite. (ANSA).