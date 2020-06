Carpiti oltre 1 mln dati Tim, arresti

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Sono venti le misure cautelari (13 ai domiciliari e 7 obbligo) emesse dal gip di Roma nei confronti anche di dipendenti infedeli di Tim che carpivano illecitamente dati sensibili di clienti. Si tratta di circa un milione e 200 mila dati carpiti all'anno. L'indagine è partita da una denuncia della Tim. Coinvolti anche "intermediari" che si occupavano di gestire il commercio illecito delle informazioni estratte dalle banche date ed i titolari di call center telefonici che sfruttavano informazioni per contattare i potenziali clienti e lucrare le previste commissioni per ogni portabilità del numero che arrivano fino a 400 euro per ogni contratto stipulato. Tim, in una nota, ha ringraziato "l'Autorità Giudiziaria e alla Polizia di Stato - Polizia Postale e delle Comunicazioni - per aver portato a termine con successo l'indagine relativa alla divulgazione e commercio abusivo di dati anagrafici e numeri telefonici della clientela".