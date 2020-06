Scuola: Gelmini, servono indicazioni precise

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Dal governo ci saremmo aspettati indicazioni operative e concrete per avviare il prossimo anno scolastico. La scuola viene da mesi terribili, nei quali le famiglie sono state lasciate sole, più di un milione e mezzo di ragazzi non ha potuto seguire le lezioni a distanza - perché mancava un tablet, un pc o una connessione -, il 30% degli istituti paritari rischia la chiusura". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Radio Anch'io", su Radio Uno.

"A valle di questa situazione, il ministro Azzolina avrebbe dovuto offrire non generiche linee guida ma proposte precise e condivise con i presidi, con i genitori e con i sindacati, al fine di consentire un inizio ordinato dell'anno scolastico.

Invece è riuscita nell'impresa di scontentare tutti". (ANSA).