Regionali: Boschi, per noi Emiliano non è sostenibile

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Noi come Iv abbiamo scelto sentendo anche i nostri sul territorio, ci sono Regioni in cui siamo alleati con il Pd come le Marche e laToscana. Per noi Emiliano non è sostenibile, su ogni tema anche quando eravamo nello stesso partito non eravamo d'accordo". Lo afferma Maria Elena Boschi a l'aria che tira su La7.

"Non adesso, ma mesi fa, noi proponemmo di fare un ragionamento per un candidato diverso che fosse sostenuto da tutti. Noi pensiamo che i pugliesi abbiamo diritto di scegliere una terza via rispetto a due populismi". (ANSA).