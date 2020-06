Tre piani di Nanni Moretti uscirà nei primi mesi 2021

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Tre piani di Nanni Moretti, l'atteso nuovo film "uscirà nei primi mesi del 2021": l'annuncio di Luigi Lonigro, direttore di 01 Distribution alla presentazione del listino, mette la parola fine alle incertezze sull'arrivo in sala e sulla possibilità che vada alla Mostra del cinema di Venezia.

Piuttosto Tre Piani di Moretti, già scelto da Fremaux per Cannes 2020 poi saltato per il lockdown, entra come primo titolo a Cannes 2021 per quanto ovviamente non ufficialmente. Il film dal romanzo di Eshkol Nevo vede nel cast, oltre allo stesso Moretti, Margherita Buy, Riccardo Scamarcio. La produzione è Fandango, Le Pact, oltre a Rai Cinema. (ANSA).