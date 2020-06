Prenotano tavolo a nome 'Centro stupri'

(ANSA) - TRIESTE, 24 GIU - Si sono fatti riservare un tavolo in discoteca a nome "centro stupri" per festeggiare il compleanno di uno di loro. E nel corso della serata si sono ripresi con i loro smartphone, esibendo anche il cartellino con la scritta e vantandosi. Poi hanno postato tutto sui social.

Protagonisti sette ragazzi friulani che già nei giorni scorsi avevano diffuso online alcune foto di loro che indossavano t-shirt con la stessa scritta. Un gesto che ha fatto indignare il popolo del web. E' accaduto a Lignano Sabbiadoro lo scorso sabato sera. Il cartellino è stato rimosso dal tavolo dai gestori del locale, non appena il video ha cominciato a circolare.

Dopo un primo botta e risposta (anche con frasi sessiste e razziste) alle critiche ricevute via web, i ragazzi, a distanza di qualche giorno, si sono scusati per la "bravata".