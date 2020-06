Migranti: Palazzotto (Leu), salvarli aiuta salute pubblica

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - "Capisco che l'ossessione per i migranti di Salvini lo tenga in piedi elettoralmente, ma l'ennesima strumentalizzazione chiarisce quanto se ne freghi della salute pubblica. Chi opera nel Mediterraneo va ringraziato. Non solo perché presta soccorso a persone che rischiano di finire annegate. Ma perché garantisce un presidio sanitario importantissimo". Lo scrive Erasmo Palazzotto (LeU) in una nota.

"Chi viene salvato da assetti della società civile riceve la dovuta assistenza, uno screening sanitario e trascorre un periodo di quarantena come nel caso dei migranti soccorsi dalla Sea-Watch.

L'alternativa? Sbarchi fantasma e decine di persone invisibili.

Quando - conclude Palazzotto - la si finirà di soffiare sul fuoco dell'intolleranza, capendo che non aiuta nessuno?".

(ANSA).