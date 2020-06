Uomo ucciso a coltellate nel Modenese

(ANSA) - MODENA, 23 GIU - Un uomo è stato ucciso a coltellate questa notte in via Barchetta a Campogalliano, nel Modenese. Al momento non è nota la sua età. Secondo le indagini che sono in mano ai Carabinieri, alla base dell'omicidio ci sarebbe una lite finita in tragedia. I militari avrebbero già individuato un presunto responsabile dell'accoltellamento.