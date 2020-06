Snam: entra in reti Abu Dhabi, operazione da 10 miliardi dollari

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Snam in consorzio con cinque fondi internazionali firma un accordo con The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) per entrare nelle reti degli Emirati Arabi.

L'operazione da 10,1 miliardi di dollari prevede che il consorzio, nel quale Snam è affiancata da Global nfrastructure Partners (GIP), Brookfield Asset Management, GIC (il fondo sovrano di Singapore), Ontario Teachers' Pension Plan e NH Investment & Securities, acquisti il 49% di ADNOC Gas Pipeline.

L'operazione, una delle più importanti mai avvenute nel settore delle infrastrutture energetiche a livello globale nonché la prima acquisizione di Snam fuori dall'Europa, valuta il 100% di ADNOC Gas Pipelines circa 20,7 miliardi di dollari (10,1 miliardi di dollari per il 49%). Il consorzio ha ottenuto un finanziamento da circa 8 miliardi di dollari da un pool di banche internazionali. Il contributo in equity è ripartito proporzionalmente tra i membri del consorzio, i quali detengono tutti quote paritetiche a eccezione del capofila GIP. (ANSA).