Germania, riscatta lockdown nel distretto Guetersloh

(ANSA) - BERLINO, 23 GIU - Il distretto di Guetersloh, in Germania, verrà sottoposto di nuovo al lockdown. Lo ha annunciato il ministro presidente del Land Armin Laschet (Cdu), sottolineando che si tratta del primo distretto in Germania che torna alla chiusura per contrastare il diffondersi del Coronavirus, a causa del focolaio esploso nel mattatoio di Toennies. Sono 1535 i contagi registrati nel contesto della impresa della carne. (ANSA).