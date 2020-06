Dl Rilancio:modifiche relatori,da caregiver a patronati

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Pronta una prima bozza del pacchetto di emendamenti al Dl Rilancio a firma dei relatori. In tutto si tratta di 40 proposte di modifica, che vanno dal bonus 600 euro per il caregiver a fondi per i patronati passando per il finanziamento dei centri di "riabilitazione per gli uomini autori di violenza e per il sostegno alle vittime di violenza domestica e di genere". Le modifiche non sono ancora state ufficialmente depositate in commissione Bilancio alla Camera.

(ANSA).