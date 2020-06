Da Sorrentino a Ly registi Homemade durante lockdown

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Da Paolo Sorrentino a Ladj Ly dei Miserabili, da Pablo Larrain a Kristen Stewart, a Naomi Kawase: questi ed altri sono i nomi eccellenti di Homemade, la collezione di corti, annunciata oggi da Netflix, creati da celebrati filmmaker provenienti da ogni parte del mondo.

Confinati a casa per la pandemia causata dal Coronavirus, questi registi raccontano storie personali e commoventi che catturano la nostra esperienza collettiva della vita in quarantena. Prodotto da The Apartment Pictures, parte del gruppo Fremantle, e Fabula, Homemade è una "celebrazione della maestria e dell'artigianalità dell'arte cinematografica, così come del potere duraturo della creatività di fronte ad una pandemia globale". I corti sono stati realizzati utilizzando solo attrezzature trovate a casa, mentre le storie variano da diari intimi della vita quotidiana dei registi a brevi racconti di fantasia e spaziano in una varietà di generi, offrendo una lente d'ingrandimento su come il lockdown ha colpito diversi paesi e vite in tutto il mondo. Lorenzo Mieli, Ceo di The Apartment, e Juan de Dios Larraín e Pablo Larraín di Fabula hanno radunato filmmaker da ogni parte del mondo per partecipare a questo progetto. (ANSA).