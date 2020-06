Borsa di Tokyo apre in rialzo (+0,85%)

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Apre in positivo la Borsa di Tokyo, sulla scia della chiusura positiva di Wall Street e in considerazione delle misure di stimolo all'economia messe in gioco per l'emergenza Covid. Poco dopo l' inizio delle contrattazioni, l'indice Nikkei 225 segnava un rialzo dello 0,85 percento o 190,73 punti a 22.628,00, mentre l'indice Topix registra un avanzamento dello 0,60 percento o 9,48 punti a quota 1.588,57.