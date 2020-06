Reading: una delle vittime è un insegnate di 36 anni

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Si chiamava James Furlong ed aveva 36 anni, una delle tre persone uccise da Khairi Saadallah ieri in un parco di Reading, Inghilterra meridionale. Furlong insegnava storia in un liceo di Wokingham, una cittadina della zona. "Era bello, intelligente, onesto e spiritoso", hanno detto i genitori Gary e Janet, secondo quanto riportato dalla Bbc. La sua scuola, la Holt School, oggi ha annullato tutte le lezioni e il sindaco di Reading ha annunciato alle 10 un minuto di silenzio per le vittime. (ANSA).