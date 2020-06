Reading: l'arrestato è un richiedente asilo libico

(ANSA) - LONDRA, 21 GIU - E' un richiedente asilo libico e si chiama Khairi Saadallah il 25enne arrestato ieri a Reading, in Inghilterra, con l'accusa d'aver accoltellato 6 persone in un parco cittadino uccidendone tre. Lo riferiscono fonti dell'intelligence all'agenzia Pa, precisando che la vicenda - considerata di natura terroristica dalla polizia locale - ha a che fare anche con un problema di "salute mentale". Il giovane, residente a Reading, risulta essere stato già in carcere in passato, ma per presunti reati minori di criminalità comune.

