Anm a Palamara, basta mistificazioni

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Quando dice che non ha avuto spazio per difendersi, Palamara mente" e "cerca ora di ingannare l'opinione pubblica con una mistificazione dei fatti". Così la giunta dell'Associazione nazionale magistrati replica a Luca Palamara, l'ex presidente dell'Anm espulso. E aggiunge: "Le regole si rispettano anche quando non fanno comodo".