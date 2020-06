Rutte, non so se arriveremo all'intesa per l'estate

(ANSA) - BRUXELLES, 19 GIU - "Ci sono enormi differenze di opinioni" nella discussione sul Recovery fund. "Non so dire se chiuderemo la discussione entro la pausa estiva. Nessuno di noi vuole tirarla per le lunghe. La velocità aiuta, ma in questa discussione il contenuto è fondamentale". Così il premier olandese, Mark Rutte, al termine della videoconferenza con i partner Ue. D'altra parte, sottolinea Rutte, "da quanto mi risulta il pacchetto da 540 miliardi" delle misure già approvate (Mes light, Sure per la disoccupazione e fondi Bei) sono ancora intatte".

"Il premier svedese Lofven - ha aggiunto Rutte - ha presentato la posizione comune" dei quattro Paesi frugali "parlando a nome di tutti noi, e poi ciascuno ha evidenziato alcuni aspetti. Personalmente ho detto che i Paesi che useranno il Recovery fund "dovranno mettere la loro casa in ordine, per non doverlo usare di nuovo" con una nuova crisi in futuro.

"Vogliamo aiutare, ma gli altri devono aiutare loro stessi".

