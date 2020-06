Hit parade, Tedua si conferma in vetta

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Tedua si conferma in vetta alla classifica FIMI/GfK degli album più venduti della settimana con "Vita Vera Mixtape", progetto che vede tra le collaborazioni nomi di primo piano della scena rap e trap italiana, da Ghali a Capo Plaza, Ernia, Massimo Pericolo, Dargen D'Amico, Madman, Gemitaiz, Tony Effe. Ed è proprio Ghali a risalire al secondo posto con "Dna", davanti a Marracash con "Persona".

Fuori dal podio, in quarta posizione, Lady Gaga con il nuovo disco "Chromatica". Alle sue spalle l'unica new entry della top ten, Psicologi, ovvero Drast (Marco DeCesaris) e Lil Kaneki (Alessio Akira Aresu), 18 anni, con l'album d'esordio "Millennium Bug" che racconta la generazione Z. Seguono Random, star di Amici speciali, con il suo primo Ep "Montagne Russe"; il trapper Drefgold, con "Elo"; Tha Supreme con "23 6451"; i Pinguini Tattici Nucleari, stabili al nono posto con "Fuori dall'Hype Ringo Starr" e Gaia, giovane vincitrice dell'ultima edizione di Amici, con "Nuova genesi".

Tra i singoli debutta al vertice "M' Manc", nuovo singolo del produttore argentino naturalizzato italiano Shablo, del rapper campano Geolier e del collega milanese Sfera Ebbasta. Da segnalare le novità "Karaoje" di Boomdabash e Alessandra Amoroso (in terza posizione) e "Bimbi per strada" di Fedez, nato sulla musica di "Children" di Robert Miles, brano icona degli anni '90 (quarto). Tra i vinili, si prende subito la vetta Liam Gallagher con Mtv Unplugged, con la performance della scorsa estate registrata alla City Hall di Hull (ANSA).