Dl elezioni:Salvini, a italiani importa Cig non data voto...

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Il problema per i cittadini non è quando votano le Marche o la Val d'Aosta ma quando arriva la loro cassa integrazione che non è ancora arrivata perchè il governo ha scelto di seguire la Cgil". Così il leader della Lega, Matteo Salvini in diretta tv con 7Gold. (ANSA).