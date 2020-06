Onu: Guterres, attuare impegni presi Forum globale rifugiati

(ANSA) - NEW YORK, 18 GIU - "Dobbiamo tutti lavorare per ristabilire l'integrità del regime internazionale di protezione dei rifugiati e attuare gli impegni assunti al Forum globale sui rifugiati, in modo che i profughi e le comunità ospitanti ricevano il sostegno di cui hanno bisogno". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in vista della Giornata Mondiale del Rifugiato del 20 giugno.

"La pandemia di coronavirus rappresenta un'ulteriore minaccia per i rifugiati e gli sfollati, che sono tra i più vulnerabili", ha aggiunto, sottolineando che oggi e ogni giorno "riconosciamo il nostro fondamentale obbligo di proteggere coloro che fuggono dalla guerra e dalle persecuzioni".

Guterres ha ricordato anche la generosità delle comunità e dei paesi ospitanti, ribadendo tuttavia che rifugiati e sfollati sono anche importanti tra chi si impegna nella risposta: "dai campi in Bangladesh agli ospedali in Europa, i rifugiati lavorano come infermieri, medici, scienziati, insegnanti e altri ruoli essenziali". (ANSA).