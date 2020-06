Coronavirus: risalgono morti e intensive

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Torna a salire il numero delle vittime per il coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono 66 i morti che portano il totale a 34.514, mentre ieri erano 43.

E per la prima volta da settimane aumentano anche i pazienti ricoverati nelle terapie intensive: ora sono 168, 5 più di ieri.

I contagiati totali sono 238.159, con un incremento di 333 rispetto alla giornata di mercoledì e di questi 216 sono in Lombardia, il 64.8% del totale. Scendono ancora, invece, i ricoverati negli altri reparti ospedalieri che sono ora meno di tremila. Quattro le regioni che non fanno segnare nuovi casi mentre sono 10 quelle senza nuove vittime. I guariti, infine, sono 180.544 e gli attualmente positivi 23.101.