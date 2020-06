Conte, sfruttiamo appieno opportunità fondi Ue

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Di fronte a un Paese che non ha mai manifestato storicamente grandi capacità di spesa" dei fondi europei "dobbiamo sfruttare appieno questa opportunità. Se riusciamo a raggiungere l'obiettivo sarà solo perché riusciremo a stringere un patto in cui tutti marciamo, tutto il sistema Italia marcia verso questo obiettivo. Questo Paese è strutturato in modo troppo articolato per poter pensare che se non si rema tutti nella stessa direzione si possa raggiungere un obiettivo così sfidante". Così il premier Giuseppe Conte, agli Stati Generali, incontrando i rappresentanti del mondo agricolo.

