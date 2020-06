Mes: Salvini, devono cambiare il Trattato, basta parole

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Se cambiano il trattato cambia il mondo ma non mi fido delle parole: a parole Conte ha dato la Cig a tutti e tutti hanno avuto il prestito in banca, ma non è così.

Devono cancellare ogni condizionalità. Se è così evviva, ma finché non lo fanno non mi fido". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, su Skytg24. "Poi quando Berlusconi ha la stessa posizione di Renzi e di Prodi qualche dubbio mi viene", aggiunge. (ANSA).