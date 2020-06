Usa, indignati per condanna Whelan

(ANSA) - WASHINGTON, 15 GIU - Gli Usa si dicono "indignati" per la condanna in Russia del loro concittadino Paul Whelan a 16 anni di reclusione per spionaggio e ne chiedono l'"immediata liberazione". "Gli Usa sono indignati dalla decisione di una corte russa oggi di condannare il cittadino americano Paul Whelan dopo un processo segreto, con prove segrete e senza appropriate concessioni per i testimoni della difesa", ha dichiarato il segretario di stato Mike Pompeo.