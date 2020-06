Ue: Conte terrà informativa e non comunicazioni a Parlamento

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Sarà una informativa, e non comunicazioni come inizialmente previsto, quella che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà mercoledì alla Camera ed al Senato in vista del Consiglio europeo.

Alla fine della scorsa settimana il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Inca ha scritto ai Presidenti delle Camere allegando una lettera del ministro per gli Affari Ue Enzo Amendola in cui il governo sostanzialmente sostiene che la videoconferenza dei membri del Consiglio europeo avrebbe ad oggetto soltanto un primo scambio di vedute sulle proposte della Commissione relative ai nuovi strumenti di rilancio dell'economia UE.Alla luce di ciò, il presidente del Consiglio ha chiesto di tenere una informativa anziché comunicazioni. In conseguenza di ciò, al termine delle informative alla Camera ed al Senato non si dovranno votare risoluzioni, come invece accade nel caso delle comunicazioni. (ANSA).