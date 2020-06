Autopsia: Brooks ucciso da colpi schiena

(ANSA) - NEW YORK, 14 GIU - Rayshard Brooks è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco alla schiena. E' quanto rivela l'autopsia dell'afroamericano ucciso dalla polizia ad Atlanta.

Brooks è morto per danni ad alcuni organi e la conseguente emorragia. La causa del decesso, secondo il medico legale che bolla il caso come omicidio, sono appunto i colpi alla schiena.

Il Bay Bridge bloccato a San Francisco. Migliaia di persone a Washington davanti alla Casa Bianca. Strade invase a New York e Los Angeles. Le manifestazioni contro il razzismo non si fermano negli Stati Uniti, dove il caso di Brooks alimenta la rabbia contro l'uso eccessivo della forza da parte della polizia.