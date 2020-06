Zarif, Trump sarà probabilmente rieletto

(ANSA) - TEHERAN, 14 GIU - L'Iran si aspetta che Donald Trump, fautore di una linea dura degli Usa contro la Repubblica islamica, venga rieletto alla presidenza in novembre. Lo ha detto il ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif, secondo il quale le probabilità di Trump di rimanere alla Casa Bianca sono "superiori al 50%".

"Nonostante un declino della popolarità negli ultimi mesi - ha detto Zarif in un'intervista su Instagram con il giornalista iraniano Farid Modarresi - Trump ha buone probabilità di vincere le prossime elezioni grazie alla sua base di sostegno". "Naturalmente - ha aggiunto il ministro degli Esteri iraniano - le sue probabilità sono diminuite rispetto a quattro o cinque mesi fa. Ma Trump ha una base del 35% nella società americana che non è venuta meno, e fino a quando questa base non si muove, Trump ha buone probabilità di essere rieletto".