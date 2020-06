Floyd: Johnson condanna scontri Londra

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Non c'è posto per il teppismo razzista nelle nostre strade. chiunque attaccherà la polizia affronterà la giustizia". Lo ha scritto su Twitter il premier britannico Boris Johnson a proposito degli scontri ieri a Londra tra polizia ed estremisti di destra che hanno portato a oltre 100 arresti- "Queste marce e queste proteste sono state sovvertite dalla violenza e violano le nostre linee guida attuali", ha sottolineato il primo ministro. "Il razzismo non fa parte del Regno Unito, dobbiamo lavorare affinché questa sia una realtà", ha detto Johnson.