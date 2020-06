Lagarde, migliorare ambiente per imprese

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "In diversi Paesi, tra cui l'Italia, la mobilitazione degli investimenti richiede soprattutto un ambiente economico favorevole alle imprese, con servizi pubblici e privati efficienti e agili, adeguate infrastrutture fisiche e digitali, un sistema giudiziario ben funzionante e un forte settore finanziario". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde intervenuta agli Stati generali.

"In qualità di responsabili politici, vi incoraggio a non sprecare questa crisi", ha aggiunto Lagarde. "La Bce farà la sua parte nell'ambito del suo mandato. Ma spetta a voi dimostrare ai cittadini che le nostre società emergeranno da questa trasformazione più forti e più verdi".