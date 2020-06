Rimossa statua Colombo,Trump twitta foto

(ANSA) - WASHINGTON, 12 GIU - Donald Trump ha ritwittato le immagini della rimozione di un'altra statua di Cristoforo Colombo davanti al parlamento del Minnesota a St. Paul, sull' onda delle proteste dopo la morte di George Floyd nella 'citta' gemella' Minneapolis.

In un cinguettio condivide le osservazioni di un commentatore americano: "scolpita da un immigrante italiano che aiuto' a costruire la Grand Central Station e da suo figlio, data in dono durante la Grande Depressione come simbolo dell' accettazione degli immigranti italiani in Minnesota". Trump ha sempre celebrato Colombo e criticato l'abbattimento o la rimozione delle sue statue, come pure di quelle confederate.