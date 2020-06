Brexit: Gb, controlli dogane in 3 fasi

(ANSA) - LONDRA, 12 GIU - Il governo britannico di Boris Johnson formalizza la decisione di frenare sull'introduzione in un'unica soluzione dei controlli di frontiera sulle merci importate dall'Ue a partire dal gennaio del 2021; indicando invece un percorso in tre tappe per alleggerire l'impatto del nuovo regime commerciale sulle imprese dopo la fine della transizione post Brexit confermata per fine anno.