Usa 2020: Trump, comizio il 19/6 a Tulsa

(ANSA) - WASHINGTON, 11 GIU - Il primo comizio di Donald Trump da quando è esplosa la pandemia negli Usa sarà a Tulsa, in Oklahoma, il prossimo 19 giugno. Come annunciato dallo stesso presidente seguiranno altri comizi in Florida, Arizona e North Carolina, nonostante elevatissime siano ancora le preoccupazioni per la diffusione del coronavirus. Ma gli ultimi sondaggi che vedono Joe Biden aumentare il suo vantaggio hanno convinto il tycoon ad accelerare i tempi.