Salvini, in Calabria per ascoltare gente perbene

(ANSA) - CATANZARO, 11 GIU - "Sarò presto in Calabria per ascoltare e dare voce alla gente perbene, non a delinquenti e truffatori. La 'ndrangheta fa schifo". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, "dopo le notizie - é detto in un comunicato - di alcuni boss con reddito di cittadinanza. Salvini sarà in Calabria dopodomani, sabato 13 giugno". (ANSA).