Dl elezioni: per referendum arriva opuscolo a casa

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Prima del prossimo referendum sul taglio dei parlamentari che si terrà in concomitanza con le elezioni amministrative a settembre, gli elettori riceveranno a casa "con sufficiente anticipo un opuscolo informativo redatto in formato cartaceo e digitale sul referendum costituzionale contenente una descrizione neutrale ed imparziale del quadro normativo di riferimento nonché le posizioni dei comitati rispetto alle ragioni del si e del no". Lo prevede l'ordine del giorno a prima firma di RIccardo Magi (+Europa) a cui il governo ha dato parere favorevole. E' la prima volta che in un referendum costituzionale si predispone una simile iniziativa.

(ANSA).