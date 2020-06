Coronavirus: sì Camera risoluzione

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con gli impegni al governo per il prossimo Dpcm sulla riapertura post-coronavirus. A favori 254 voti di Pd, M5s, Lei e Iv, mentre il centrodestra si è astenuto (190 voti).

Il centrodestra ha mutato posizione, inizialmente contraria alla risoluzione di maggioranza, dopo che il ministro Speranza aveva chiesto di inserire nella stessa risoluzione un ulteriore impegno per il governo, riguardante la riapertura delle scuole, punto sottolineato durante il dibattito da Marcello Gemmato (Fdi) e Rossana Boldi (Lega). Bocciata invece la risoluzione delle opposizioni, con 189 s' e 252 no. Speranza aveva dato aprere negativo perché essa, pur contenendo punti condivisibili sulla riforma del Sistema sanitario nazionale, non dava indicazioni riguardanti il prossimo DPCM.